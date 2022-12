Inzaghi rispolvera un ‘vecchio’ jolly: “In viale Liberazione non hanno dubbi sul rinnovo”

Tra le tante note positive della ripresa degli allenamenti in casa Inter c'è l'ottima condizione mostrata da Darmian

Andrea Della Sala

Tra le tante note positive della ripresa degli allenamenti in casa Inter c'è l'ottima condizione mostrata da Darmian. L'esterno è un elemento prezioso per Inzaghi e presto dovrebbe rinnovare il contratto col club nerazzurro.

"Matteo Darmian è tornato e ha scelto il miglior modo possibile per dimostrarlo: il gol che ha sancito l'1-1 nell'amichevole di Siviglia contro il Real Betis. Per Inzaghi si tratta di un recupero importante per gli equilibri della squadra perché l'ex United e Parma può ricoprire almeno quattro ruoli nel solo 3-5-2: marcatori di destra e di sinistra nei tre dietro, esterno a tutta fascia su entrambe le corsie. Ecco perché in viale della Liberazione nessuno ha il minimo dubbio sul rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023: sarà prolungato per altre due stagioni", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Nel 2020-21 Darmian è stato fondamentale per la conquista dello scudetto della formazione allenata da Antonio Conte visto che ha segnato la rete dell'1-0 (finale) a San Siro sia contro il Cagliari sia contro il Verona. Sei punti pesanti per tenere a distanza gli avversari e per blindare un tricolore che alla Pinetina mancava dal 2009-10. E' chiaro che vorrebbe giocare di più, ma accetta il suo ruolo e questo è fondamentale per gli equilibri della squadra. Anche perché poi si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. In più cementa il gruppo degli italiani che, nell'idea di Marotta e degli altri dirigenti, è fondamentale per arrivare a grandi risultati".

"Darmian resterà all'Inter anche nel futuro. Per lui è già stato messo in cantiere un prolungamento biennale dell'attuale accordo che scadrà tra poco di sei mesi. Il discorso con il suo agente, Tullio Tinti, sarà iniziato a breve, ma l'intesa non sarà un problema anche perché Matteo può contare sul Decreto Crescita e avrà una tassazione agevolata. Non sarà questo il motivo per cui sarà trattenuto. Sia Conte sia Inzaghi lo ritengono fondamentale per quello che fa in campo, non per il risparmio di tasse che garantisce al club", spiega Gazzetta.