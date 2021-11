Inzaghi: “Inter, gare vanno chiuse prima. Noi favoriti? A qualcuno fa comodo così”

L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro il Venezia di Zanetti

Ottimo momento. Abbiamo chiuso una settimana importante. Era la terza partita in sei giorni. Questa è stata una partita di personalità. Espresso un ottimo calcio, ma dovevamo fare prima il secondo gol. Tenere la partita aperta non va bene, siamo l'Inter. Dovevamo fare il secondo gol: è la terza partita in pochi giorni, chiudiamo una settimana importantissima.

A me fa piacere. Poi magari per qualcuno è un mettere le mani avanti perché l'Inter è campione d'Italia. Doveva essere un anno di ricostruzione, di transizione, salvataggio della società. Sono arrivato qua: i dirigenti mi stanno aiutando, i ragazzi sono straordinari, stiamo crescendo, i ragazzi devono ancora fare strada, abbiamo messo giocatori funzionali nel progetto ma giocano in una squadra nuova. Il primo obiettivo è stato centrato e fino alla fine di febbraio pensiamo al campionato. Eccezion fatta per la gara con il Real, a Madrid andremo a fare la nostra partita.