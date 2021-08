Inzaghi: “Vittoria importante, dedica agli interisti. Lukaku mi ha spiazzato ma per fortuna…”

Ill tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri in casa del Verona

"Vittoria sofferta. Avevamo approcciato bene, poi abbiamo preso il gol e l'ultima mezz'ora abbiamo fatto poco per demeriti nostri. Il Verona ha fatto un ottimo primo tempo. Ci siamo riorganizzati, bravi a trovare il pareggio e i cambi ci hanno dato qualcosa in più. Vittoria importante, in settimana avevo detto che non sarebbe stato semplice. L'Inter col Verona aveva vinto ma sofferto. Bravi a soffrire e a portare a casa una vittoria importante. Sapevamo che il Verona sarebbe venuto uomo contro uomo. Ilic bravo nella pressione, la palla di Samir doveva essere migliore e anche Brozo poteva fare meglio. Siamo stati poco mobili e abbiamo sbagliato scelte, le due mezzale intasavano un po' il campo.

Ho fatto i complimenti a Eusebio, nel primo tempo hanno tenuto un grande ritmo. Inter più debole? Sono soddisfatto per quello che vedo, Hakimi è fortissimo ma non l'ho mai allenato. Lukaku l'ho allenato una settimana, è un giocatore impressionante. Ha fatto una scelta diversa, ci ha spiazzato, ma la società ha saputo intervenire. Dzeko, Dumfries e Correa in 10 giorni e mi ha dato le alternative. Messa in sicurezza la società che era il primo obiettivo come mi ha detto Marotta e il presidente Zhang. Abbiamo iniziato bene, abbiamo dimostrato carattere, ma pensiamo a Genova. Andranno via tanti giocatori, dovremo lavorare al meglio. Penso che fa piacere sentire i cori. Già a Parma mi hanno subito adottato nel migliore dei modi. Per stasera ringrazio i tifosi, non si sono mai fermati, gli dedichiamo la vittoria".