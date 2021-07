Inzaghi ha già trovato il vice Brozovic. Ma la vera sorpresa in casa Inter sarà un’altra

Nella partita di ieri con il Lugano il nuovo tecnico dell'Inter ha avuto risposte importanti sia da Agoumé che da Dimarco

L'Inter è scesa in campo per la prima volta in stagione in casa del Lugano. È stata l'occasione per il nuovo tecnico dell'Inter per vedere alcuni giocatori che ancora non conosceva benissimo e che potrebbero essere utili alla causa nerazzurra. Tra i migliori della sfida di ieri sicuramente ci sono stati Agoumé e Dimarco che si prenotano per rimanere tra le fila di Inzaghi.