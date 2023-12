Inzaghi: “Eravamo in grandissima emergenza, vittoria meritata. Arnautovic è come se…”

Cambi dal 75' in poi: perché? — "Ero contento della squadra, era una di quelle sere che avevo scelte limitate. Sanchez era recuperato ieri, Pavard ha giocato mezz'ora col Bologna. Avevo le due mezzali e il play che potevano entrare subito, i quinti non c'erano, Lautaro non c'era. Stasera eravamo in grandissima emergenza, in questa emergenza stiamo trovando risorse. Pavard ha provato a fare il quinto e stava per fare gol. Siamo in emergenza, i ragazzi stanno andando oltre e sono molto soddisfatto"

Serve un quinto o hai in mente altre cose per il mercato? — "Con la società stiamo già parlando. Marotta, Ausilio e Baccin sono già al lavoro, abbiamo tantissime partite. Avevo solo Carlos e Darmian come quinti, mi sarei inventato qualcosa con Frattesi o Mkhitaryan. Pavard è rientrato da 3 giorni da una lussazione, stiamo facendo bene ma Cuadrado non lo avremo fino ad inizio aprile. E' un'assenza pesante"

Voto all'assist di Arnautovic — "Per me è come se avesse fatto doppietta. E' stato bravissimo, dal 1' al 95'. Ha fatto salire la squadra, le due fasi. L'unico dispiacere di tutta l'Inter è che non abbia fatto gol, sulla prima occasione è stato bravissimo Falcone. Deve continuare a lavorare così, le soddisfazioni personali all'Inter è giusto metterle in secondo piano. Si è inserito bene, è un valore aggiunto e deve continuare così"

Regalo per Natale? — "Due giorni di riposo. Era dal 13 luglio che non ne avevano due attaccati"

