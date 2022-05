Inzaghi: “Futuro Inter? Vedrò Zhang, bisogna fare le cose fatte bene. Addii? Auspicio…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro la Samp nell'ultima giornata di campionato

Amaro in bocca perché è stato lì fino all'ultima giornata. Il tre a zero rifilato alla Samp è stato inutile, l'Interha perso lo scudetto e lo deve lasciare al Milan. E così alla fine della partita di San Siro il commento di Inzaghi non può che essere di dispiacere, misto ad orgoglio per una stagione comunque positiva. Due titoli e un terzo vicino che però è sfuggito prima dell'ultima giornata dalle mani dei nerazzurri. Queste le parole del tecnico nerazzurro su DAZN: «Prevale l'orgoglio per l'applauso finale dello stadio, per l'arrivo a San Siro. Vanno fatti i complimenti a questo gruppo che ha fatto una grande stagione, poteva farne una straordinaria se avesse vinto lo scudetto. Ma i complimenti vanno fatti anche al Milan perché hanno fatto 86 punti, ma noi ne abbiamo fatto 84, quei sei sette punti di distacco nelle prime otto giornate sono probabilmente quelli che hanno fatto la differenza alla fine. Ma come ho detto, l'applauso finale dello stadio, devo essere sincero mi rende orgoglioso del gruppo. Abbiamo fatto grandi cose ma anche il Milan ha fatto una grande stagione. Il Milan ha avuto due punti in più, sono stati più continui. Nel mese di febbraio noi abbiamo avuto un doppio confronto con il Liverpool che ha influito. Mi viene da fare un plauso ai miei ragazzi, analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e quello che ci ha impedito di rendere questa stagione straordinaria».