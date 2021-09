Inzaghi: “Pazza Inter? Mi diverto a vederla giocare. Dei miei ragazzi mi fa piacere…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Skysport alla vigilia della gara contro gli ucraini

Ai microfoni di Skysport, alla vigilia della gara contro lo Shakhtar, Simone Inzaghi ha parlato della sfida di CL. Queste le sue parole: «Possiamo migliorare sicuramente ma abbiamo fatto le prime sei di campionato e quella con il Real nel migliore dei modi. Abbiamo ampi margini, abbiamo giocato un ottimo calcio, abbiamo il miglior attacco in Serie A in questo momento, potremmo concedere meno ma è il nostro modo di giocare in questo momento. Normale, avremmo voluto fare di più di quanto fatto. Ma è l'inizio e sono molto contento di quanto fatto dai miei ragazzi. Su sei partite ne vincono quattro e ne pareggiano due, vedo che volevano di più, ho visto delusione dopo il pari con l'Atalanta, nonostante fossimo in svantaggio, da allenatore questo mi fa piacere».