Nuova ipotesi per Juve-Inter: mercoledì potrebbe essere il giorno della decisione definitiva

Una decisione, quella di spostare le gare a porte chiuse al 13 maggio, che ha sconquassato la Serie A. Diplomazie al lavoro in cerca di una soluzione, ecco perché si sta cercando di accelerare a partire da Juve-Inter che si dovrebbe, il condizionale a questo punto è d’obbligo, giocare lunedì 9 marzo. “Potrebbe essere mercoledì il giorno della decisione definitiva, per quella data – visto l’obbligo di almeno tre giorni di spazio fra convocazione e svolgimento – si riunirà infatti l’assemblea di Lega“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. “Così compare il nuovo piano alternativo: recuperare le partite non disputate questo fine settimana e lunedì 9 marzo. E sì perché il testo del nuovo decreto del governo non lascia speranze: fino all’8 marzo le porte non si potranno aprire negli stadi lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli. Oltre a Juve-Inter, dovrebbero essere giocate lunedì anche Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Mentre si potrebbero recuperare sabato o domenica Samp-Verona e Udinese-Fiorentina. Quindi il campionato slitterebbe di una giornata, aggiungendo un turno infrasettimanale proprio il 13 maggio“.

(Gazzetta dello Sport)