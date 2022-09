Italia, il blocco Inter fa felice Mancini: la sorpresa è il più utilizzato

Il focus a proposito del contributo dei nerazzurri alla causa della nazionale italiana proposto dalla Gazzetta dello Sport

Daniele Vitiello

"Bisognerebbe amare un po' di più la Nazionale". Il monito pronunciato da Roberto Mancini aveva il compito di scuotere club e calciatori italiani, per remare tutti nella stessa direzione nella speranza di risollevare prima possibile la selezione azzurra. Era destinato a molti, ma non a tutti. Sicuramente non all'Inter, che anche in questa sosta ha contribuito in maniera importante, come sottolinea il focus della Gazzetta dello Sport: "I nerazzurri sono stati i più presenti, contando numeri di giocatori impegnati e minuti complessivi nelle due partite – prima dell'Ungheria c'era la stata la sfida interna contro l'Inghilterra – che hanno chiuso il girone di Nations League".

Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella hanno avuto il loro spazio e hanno risposto presente nelle ultime due gare. In particolare Federico Dimarco, autore anche di un gol contro l'Ungheria: "I quattro giocatori di Simone Inzaghi sono stati in campo un totale di 512 minuti (in questa rassegna, anche nei dati successivi, non vengono presi in considerazione i minuti di recupero) contro Ungheria e Inghilterra. Dimarco il più utilizzato, con due partite di fatto giocate per intero considerando la sostituzione contro l'Inghilterra a pochi secondi dal 90'. Barella ha giocato 153 minuti, Acerbi 135, Bastoni un tempo (il secondo) contro l'Ungheria, prendendo proprio il posto del compagno di reparto anche all'Inter".

Staccati e non di poco gli altri club: "A seguire c'è il Napoli, con 333 minuti complessivi con i 180 di Di Lorenzo e i 153 di Raspadori. A completare il podio c'è un poker di squadre a parimerito a 180 minuti Atalanta, Juventus, Psg e Roma hanno infatti schierato un giocatore a testa, tutti in campo per tutta la durata delle due sfide".