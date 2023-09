Jeda: “Italia? Alcuni giocatori sembrano avere paura. Spalletti? Serve tempo”

Le parole dell'ex calciatore: "C'è delusione, ma in questo momento non possiamo criticare Spalletti. Ha bisogno di tempo per lavorare"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Jeda, ex calciatore, ha parlato così del pareggio dell'Italia contro la Macedonia: "C'è delusione, ma in questo momento non possiamo criticare Spalletti. Ha bisogno di tempo per lavorare e conoscere i giocatori. Dopo tutta la polemica di Mancini c'è da rimettere in piedi una delle nazionali più importanti al mondo. Pareggiare contro la Macedonia del Nord lascia parecchia delusione, anche perché c'è bisogno di tirarsi su in questo momento.