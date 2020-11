Jiangsu Suning campione di Cina, l’Inter: “Tutto il mondo nerazzurro vi abbraccia”

Per la prima volta nella sua storia, lo Jiangsu Suning è campione di Cina. La squadra del Gruppo Suning ha infatti conquistato il titolo nazionale vincendo 2-1 nella gara di ritorno contro il Guangzhou Evergrande, dopo che la sfida di andata era terminata sullo 0-0. A decidere il match disputato allo Suzhou Olympic Sports Centre i gol dell’ex nerazzurro Eder e di Alex Teixeira. In campo per tutto il match anche l’altro ex interista João Miranda.

Al Presidente di Suning Holdings Group Jindong Zhang, a tutto il Gruppo Suning, ai due ex nerazzurri e a tutti i supporter dello Jiangsu Suning vanno le congratulazioni e l’abbraccio di tutto il mondo interista.

Questo il comunicato della società nerazzurra per il primo scudetto del Jiangsu in Cina.