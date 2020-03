Inter, asse caldissimo con il Bayern: la decisione su Perisic e il jolly di Marotta. Coutinho…

Si fa sempre più caldo l’asse Inter-Bayern Monaco. In vista del prossimo mercato estivo, i due club si incontreranno per discutere di diversi temi di mercato: sul tavolo ci sono, infatti, i nomi di Tolisso e Perisic, oltre alla tentazione legata al possibile ritorno dell’ex nerazzurro Coutinho.

Il riscatto di Ivan Perisic è molto più di una semplice idea per il club bavarese. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, nonostante l’addio di Kovac la dirigenza del Bayern Monaco è pronta ad acquistare a titolo definitivo il croato. I teutonici hanno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni. Un affare che fa sorridere le casse dell’Inter, che potrà realizzare una plusvalenza tra gli 8,5 e i 13,5 milioni di euro: Perisic costerà 6,5 milioni ai nerazzurri nel bilancio della prossima stagione.

Nelle ultime settimane è tornato in auge in casa nerazzurro un vecchio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio: Corentin Tolisso. Già cercato ai tempi del Lione, il centrocampista francese non è in cima alle gerarchie dei Hans Flick e vorrebbe lasciare Monaco di Baviera per giocare con maggiore continuità e conquistare un posto nella rosa della Francia di Deschamps in vista dell’Europeo 2021. Uno sconto sul cartellino di Perisic potrebbe favorire la trattativa per Tolisso, con Marotta che vorrebbe rinforzare proprio con il francese il centrocampo di Antonio Conte in vista della prossima stagione.

Discorso diverso per quanto riguarda Philippe Coutinho: il Bayern Monaco non è interessato a riscattare il brasiliano per 120 milioni di euro, come previsto dal diritto. L’ex Inter e Liverpool tornerà a Barcellona, ma al momento non è coinvolto nella trattativa per portare Lautaro Martinez in blaugrana. Per lui si parla di un possibile ritorno in Premier League.