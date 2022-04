Julio Cesar: “Handanovic titolare altri due anni. Lukaku? Dzeko non lo ha fatto rimpiangere”

L'ex portiere dell'Inter ha parlato del futuro del capitano dell'Inter con l'arrivo di Onana e della lotta scudetto in Serie A

Samir Handanovic è un portiere che conosce bene l'atmosfera Inter e come comportarsi dentro la società. Anche se arriverà Onana lui giocherà per essere titolare. Vincere lo scudetto quest'anno gli darebbe più forza per continuare a far credere alla società che può essere titolare anche l'anno prossimo.Perché il talento c'è ed è un portiere che si cura bene fisicamente. Credo che possa essere titolare per altri due anni. L'Inter ha perso Lukaku nell'ultima finestra di mercato e ha preso Dzeko che non ha fatto rimpiangere Lukaku, sta facendo bene. È un campionato molto equilibrato, abbiamo Milan, Inter e Napoli che se la giocano. Mancano sei partite e l'Inter ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto.