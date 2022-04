Juve-Inter, de Vrij c’è: ma Inzaghi pensa a questa soluzione. Allo Stadium ci sarà Zhang

Ieri il difensore olandese ha svolto l'intesa seduta con i compagni e ha viaggiato con loro destinazione Torino

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre, a maggior ragione se in palio c'è una fetta importante di scudetto. Chi vince può continuare la corsa al titolo, chi perde si ferma. Simone Inzaghi lo sa. Il tecnico nerazzurro potrà contare su due recuperi importanti: quello di Stefan de Vrij e Brozovic. Il difensore olandese è completamente recuperato, ieri ha svolto l'intesa seduta con i compagni e ha viaggiato con loro destinazione Torino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è probabile, però, che si accomodi in panchina lasciando a Skriniar il ruolo di centrale, con D’Ambrosio come innesto.