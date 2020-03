GdS – Mercato: Juve-Inter, sarà un’estate di scintille. Ecco tutti i nomi della contesa

E’ una partita attesissima. Juve-Inter si gioca a porte chiuse ma è un confronto aperto per quanto riguarda il mercato. Non è solo Icardi la questione in sospeso, ma ci sono tanti altri nomi in comune tra i due club, come spiega La Gazzetta dello Sport. Paratici e Marotta si stanno fronteggiando su diversi fronti. Prima di tutto su Chiesa. Il giocatore non resterà alla Fiorentina e sarà uno dei due club la sua prossima meta. Stesso discorso vale per Tonali che il Brescia valuta 50 mln. I bianconeri sono in vantaggio, ma i nerazzurri faranno di tutto perché non sbarchi a Torino.

Poi c’è la questione che riguarda l’argentino in prestito al PSG. A giugno scade il prestito. “L’estate scorsa sembrava che il club bianconero si prendesse il giocatore e questa situazione aveva messo in allarme l’Inter. Se si riproponesse il tema?”, spiega la rosea. Altro frutto del contendere è Timo Werner, centravanti del Lipsia con una clausola rescissoria di 60 mln. Piace tanto ai nerazzurri ma i bianconeri sono pronti a dire la loro. “In questo momento non si capisce qual è il vero obiettivo del mercato delle due squadre perché è ancora tutto aperto”, sottolinea Laudisa. Sarà una lunga estate. Promette scintille.

(Fonte: gazzetta.it)