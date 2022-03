Juve-Inter, che intrecci di mercato. Non solo Dybala e Frattesi: in ballo altri tre profili

Domenica sera Juve e Inter si sfideranno a Torino in un big match fondamentale per lo scudetto, ma i duelli sono anche di mercato

FRATTESI — "Si fatica a capire, allora, come adesso il passaggio in nerazzurro di Dybala possa concludersi nell’indifferenza del club degli Agnelli, almeno apparente. Sì, perché il recente ritorno di fiamma di Cherubini per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi potrebbe anche essere visto come uno stratagemma per mettere i bastoni tra le ruote ai rivali milanesi per un centrocampista che si sta mettendo particolarmente in luce in questa stagione. È vero che gli 007 juventini avevano già messo in evidenza la candidatura del centrocampista romano, ma poi il suo dossier era rimasto un po’ trascurato. Negli ultimi giorni, invece, s’è tornato a parlare di lui, con il risultato immediato di intralciare il lavoro di Marotta su quest’affare".