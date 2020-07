Gds – Inter, 5 volte su 8 contro avversari più riposati. Juve? Neanche una volta

“Antonio Conte è un vincente e quando perde si arrabbia. Nei confronti della sconfitta ha un rifiuto totale, che poi è uno dei segreti dei suoi tanti trionfi. Ieri sera con la Roma l’Inter non ha perso, ma è come se l’avesse fatto perché il sogno scudetto si è molto affievolito in attesa del posticipo di stasera tra Juve e Lazio. La reazione di Conte, furioso a fine partita, dimostra quanto il tecnico credesse nella possibilità di mettere pressione ai bianconeri fino all’ultima giornata.

Nelle dichiarazioni il tecnico nerazzurro si è lamentato per il calendario: in effetti cinque volte su otto giornate l’Inter ha sfidato avversari che avevano goduto di un giorno di riposo in più mentre alla Juve non è mai successo“, ha raccontato la Rosea.