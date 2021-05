Conte: “Campionato equilibrato per tutti tranne l’Inter. Grande lotta ma dietro di noi”

Nell'intervento concesso ai canali ufficiali dell'Inter, Antonio Conte ha presentato così la partita di domani contro la Juventus

PARTITA D'ANDATA - "Penso che in una stagione, quando affronti i più forti, certe partite ti possono indicare il livello. La partita dell'andata contro la Juventus per noi è stata molto importante. Perché vincere contro la squadra che ha vinto gli ultimi 9 scudetti e che aveva un grande gap nei nostri confronti ha avuto un significato per noi. Poi è chiaro che le partite non devono rimanere fini a se stesse, altrimenti diventano boomerang: puoi diventare presuntuoso e arrogante, puoi pensare di essere arrivato. Noi, invece, abbiamo capitalizzato quanto di buono fatto in quella partita, a darle la giusta importanza, e abbiamo poi continuato su un'ottima strada".