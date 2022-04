Juventus-Inter, probabili formazioni: possibile grande sorpresa nei nerazzurri. C’è Brozovic

Un solo obbligo, un solo risultato: Juventus e Inter arrivano all'ennesima saga del derby d'Italia con il dovere di vincere

Un solo obbligo, un solo risultato: Juventus e Inter arrivano all'ennesima saga del derby d'Italia con il dovere di vincere per provare a tenere in vita il sogno scudetto. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, che alla vigilia aveva affermato "non indovinerete mai la formazione", secondo Sky Sport sembra orientato a schierare il 4-2-3-1 con tutti gli uomini offensivi in campo. Compreso Dybala, al suo ultimo derby d'Italia (almeno con la maglia bianconera addosso). Ecco la probabile formazione della Juventus: