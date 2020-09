Kanté sogno ‘costosissimo’: una strada (e due nomi) per accontentare Conte. Inter, solo due incedibili

La rivoluzione del Chelsea può coinvolgere anche l’Inter. Sì, perché la super campagna acquista del club di Roman Abramovich deve fare i conti inevitabilmente con alcune cessioni eccellenti, per rispondere a questioni di bilancio e tecniche. E tra i possibili partenti c’è anche N’Golo Kanté, sogno estivo di Antonio Conte. “Un sogno costosissimo“, come lo definisce Calciomercato.com, alla luce dei numeri: la dirigenza dei Blues è disposta ad accettare offerte dai 60 milioni in su, oltre agli 8 milioni di ingaggio all’anno percepiti dal francese.

L’unica strada percorribile per portare ad Appiano Gentile Kanté è quella di una cessione importante a centrocampo. L’indiziato numero uno è Christian Eriksen, giocatore che Conte fatica a inserire nel suo scacchiere tattico. Dopo di lui c’è Marcelo Brozovic: nonostante la presunta conferma attraverso le parole della dirigenza, l’Inter è disposta a sedersi al tavolo delle trattative in caso di offerta interessante. Per Calciomercato.com sono, infatti, solo due gli incedibili: Romeu Lukaku e Stefan De Vrij.

Conte aspetta e sogna di riabbracciare anche Kanté dopo il sempre più probabile arrivo di Arturo Vidal a centrocampo.