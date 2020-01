Kessie-Politano, era tutto fatto. L’Inter aspetta Vidal, ma col Milan non tutto è perduto

In casa Inter si ragione anche sulla questione Politano. Dopo essere stato molto vicino al Milan, ora l’esterno ex Sassuolo sembra essere il rinforzo per la Roma, dopo l’infortunio di Zaniolo.

“Venerdì il primo contatto ha partorito un sostanziale accordo per vestire Politano di rossonero con una valutazione da 30 milioni in cambio del passaggio di Kessie in nerazzurro con la stessa quotazione. Ovviamente con un doppio trasferimento a titolo definitivo, al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso una soluzione soddisfacente per il bilancio. Un colpaccio per entrambe le società che realizzerebbero una cospicua plusvalenza per due giocatori in questo momento fuori dagli schermi, per non dire proprio scontenti”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“A Casa Milan, però, l’arrivo di Ibra porta ad evoluzioni tattiche che hanno indotto i vertici del club a delle riflessioni legate anche alla dialettica con l’a.d. Ivan Gazidis. Invece sul fronte interista c’è il pieno assenso di Conte, ma Marotta e Ausilio prima vogliono capire come finisce a Barcellona. Con l’avvento del nuovo corso tecnico si saprà a breve in maniera definitiva che strada prenderà la storia di Arturo Vidal. E’ ormai minima la possibilità che il cileno approdi ad Appiano Gentile, ma il club di Zhang vuole avere certezze sull’argomento prima di virare in via definitiva sul potente Kessie. Anche perché proprio in queste ore stanno nascendo altre idee in parallelo.

Ai primi di dicembre, ad esempio, si era già parlato di Kessie in nerazzurro con Gagliardini sulla sponda opposta. Poi, quell’opzione era svanita, salvo tornare ora d’attualità. Così come, negli ambienti vicini all’affare, si sussurra di un’altra opzione all’orizzonte: quella di portare l’uruguaiano Vecino alla corte di Stefano Pioli, ovviamente sempre per il solito Kessie. Solo divagazioni? È presto per trarre delle conclusioni anche per l’esito di queste chiacchierate”, aggiunge il quotidiano.