Inter, due buone ragioni per prendere subito Kostic. E Perisic potrebbe…

Un giocatore di gamba e di qualità che all'Inter e a Simone Inzaghi servirebbe subito

Ancora pochi giorni, poi si chiuderà questa sessione di mercato. Ultimi giorni per cogliere 'occasioni' come spesso le chiama Beppe Marotta. Una di queste occasioni potrebbe essere Filip Kostic. Con Ivan Perisic che non ha ancora deciso cosa fare, se prolungare il suo contratto in scadenza, o lasciare Milano, quella dell'esterno diventa una priorità.