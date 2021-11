Zampata Marotta: “C’è il primo colpo del 2022-23, rispettato il diktat di Zhang”

Spendere meno non vuol dire necessariamente indebolire la squadra. Ed ecco che Marotta e Ausilio si sono subito mossi con lucidità e capacità

Spendere di meno (o con più parsimonia) non vuol dire necessariamente indebolire la squadra. In un momento storico difficile come questo, entrano in gioco soprattutto le abilità dei dirigenti. Ed ecco che Marotta e Ausilio si sono subito mossi con la consueta lucidità e capacità, mettendo basi importanti per l'arrivo all'Inter, nella stagione 2022-23, di Filip Kostic, laterale mancino dell'Eintracht Francoforte, colui che prenderà il posto di Ivan Perisic. Scrive Tuttosport: