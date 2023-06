Koulibaly, Ausilio ha incontrato gli agenti per una richiesta. No Chelsea, ma l’Inter non molla

Non solo Romelu Lukaku. Ieri il viaggio del ds dell'Inter Piero Ausilio è servito anche per affrontare altri temi, uno su tutti quello relativo a Koulibaly . Acquistato dai Blues dal Napoli, il difensore senegalese non ha confermato in Premier l'alto livello fatto vedere in Serie A. I nerazzurri hanno chiesto il prestito del giocatore, ma il Chelsea per ora ha detto no.

"I Blues non ritengono il difensore più basilare per il loro progetto, ma che a Londra sta bene e vuole dimostrare di essere da Chelsea. Ausilio ha incontrato i suoi agenti per capire com’è la situazione perché l’ex Napoli è un giocatore gradito alla dirigenza e a Inzaghi. Non è una trattativa facile. Per la volontà degli inglesi di non dare in prestito un elemento del suo peso e perché Kalidou pensa a un riscatto. Come successo a Napoli, dopo una prima stagione deludente: al secondo anno, con Sarri in panchina, è diventato uno dei migliori difensori d’Europa", riporta La Gazzetta dello Sport.