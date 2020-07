Inter, guarda che numeri Kumbulla: meglio di de Ligt, è ad altezza de Vrij

Una stagione da vera rivelazione, tale da puntare su di lui il faro del mercato e farne uno dei pezzi pregiati contesi dalle grandi squadre del nostro calcio, Inter inclusa. Marash Kumbulla è di certo uno dei giovani più promettenti della Serie A. Il difensore albanese, classe 2000, ha stregato tutti, con prestazioni da grande difensore e numeri che lo mettono ai primissimi posti per rendimento.

Non a caso, su di lui si sono fiondate le big del campionato: dalla Juventus alla Lazio all’Inter che, tra l’altro, è in vantaggio rispetto alle concorrenti. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, i nerazzurri avrebbero proposto, vista l’alta valutazione fatta dall’Hellas Verona (circa 35 milioni di euro), anche l’inserimento del giovane Vergani in qualità di contropartita. Arrivare a Kumbulla vorrebbe dire portarsi a casa un talento assoluto. E i numeri riportati da calciomercato.com lo dimostrano:

Una media di 14 duelli a partita, più di De Ligt, Acerbi e De Vrij (tutti con media di 10 duelli a gara). Di questi 14, Kumbulla ne ha vinti il 63%.

Recupera una media di 1,31 palloni a partita nella metà campo avversaria, contro 1,02 di De Ligt, 1,18 di De Vrij e 0,96 di Acerbi.

Kumbulla ha una media totale di 7 palloni recuperati a partita, esattamente come De Ligt, e uno in meno di De Vrij e Acerbi.

Ha una media di 6 palloni intercettati a partita, esattamente come De Ligt mentre De Vrij e Acerbi ne hanno 7.

Kumbulla è il giocatore fra i 4 con più contrasti vinti in Serie A: 2,9 di media a gara (De Ligt e Acerbi 2,2 mentre 1.96 De Vrij).

Ha infine una media di 4,8 duelli aerei vinti a partita, esattamente come De Ligt, ma meglio sia di De Vrij (3,4) e di Acerbi (3,3).

