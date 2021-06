Eriksen, condizioni stabili: Uefa e Danimarca confermano. A breve aggiornamento sul match

L'aggiornamento della Uefa sulle condizioni del calciatore dell'Inter in questi minuti

Christian Eriksen è stato trasferito in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Ad annunciarlo, lasciando tirare un sospiro di sollievo al mondo intero, è la Uefa attraverso un Tweet. In questo momento è in corso una riunione tra i vertici di Danimarca e Finlandia con arbitri e gli ufficiali di gara e ulteriori informazioni verranno comunicate dopo le 19.45.