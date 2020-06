CorSera – Lautaro andrà al Barcellona: questa la cifra finale. Ma l’Inter ora corre tre rischi

Sempre e comunque Lautaro Martinez. In prima pagina, per l’Inter, c’è sempre El Toro argentino, al centro del dibattito sia di mercato che per quanto riguarda il campo. Nella semifinale di ritorno contro il Napoli, Lautaro non ha certo brillato.

Distratto dalle voci di mercato e dal Barcellona? La preoccupazione, in casa Inter, è soprattutto questa.

“A fine stagione il 22enne argentino finirà al Barcellona per circa 90 milioni, un po’ meno della clausola di 111 milioni valida fino al 7 luglio. In tempo di coronavirus, lo sconto sul cash può starci, ma oltre ai soldi i nerazzurri incasseranno anche una contropartita tecnica. Il punto però è il rendimento del Toro da qui alla fine della stagione, ovvero 13 partite di campionato più l’Europa League diventata di colpo obiettivo vitale“, sottolinea il Corriere della Sera.

“Questo Lautaro all’Inter non serve, bisogna ritrovare quello dell’inizio, dei 16 gol fatti in avvio di stagione, prima di lasciarlo andare alla corte di Leo Messi. Il rischio però per l’Inter è triplo: svalutare il capitale, avere un attaccante in meno su cui contare, compromettere il finale di stagione e l’Europa League. Solo Conte può salvare Lautaro, l’argentino però deve convincersi di essere ancora un giocatore dell’Inter”, chiosa il quotidiano.