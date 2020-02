In Spagna – Barça, Lautaro primo obiettivo. L’alternativa è un’altra pista ‘nerazzurra’

Il Barcellona sta per acquistare Martin Braithwaite ma è una soluzione momentanea per l’attacco. Perché in estate si punterà, e molto, su Lautaro Martinez. Il giocatore dell’Inter è il primo obiettivo del club blaugrana, ma non sono da escludere altre opzioni. Questo almeno è quanto sostiene il sito sportivo spagnolo El Desmarque. Se il suo acquisto non fosse possibile ci sarebbe un’altra pista nerazzurra nei pensieri dei dirigenti blaugrana. Si tratta di Mauro Icardi, giocatore dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al PSG. Non è ancora detto che la società parigina vada a riscattare l’argentino. Nello stesso articolo si legge: “Nel caso non avvenga il riscatto davanti al Barcellona si presenterebbe una possibilità importante. Icardi ha giocato nelle giovanili del Barça e non servirebbe una cifra folle per acquistarlo. Contro di lui a sua personalità complicata e quella dell’agente e moglie, Wanda Nara“.

(Fonte: El Desmarque)