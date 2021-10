Lautaro e Barella, presente e futuro dell’Inter: da promesse a certezze, ora i rinnovi

La dirigenza nerazzurra si coccola i suoi due gioielli, sempre più determinanti e affermati anche a livello internazionale

Fabio Alampi

Giovani, talentuosi e ormai pienamente affermati: Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono due dei gioielli più luminosi di casa Inter. I due, a soli 24 anni, sono ormai delle certezze a livello internazionale, come testimoniato dai successi in Copa America e all'Europeo e dal recente inserimento nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. Una crescita esponenziale per entrambi, arrivati a Milano come giovani promesse e ormai simboli del presente e del futuro nerazzurro.

Che feeling!

Sia Lautaro Martinez che Nicolò Barella stanno dimostrando un forte attaccamente alla maglia: le sirene delle big europee non mancano, ma entrambi hanno manifestato l'intenzione di rimanere a Milano. La dirigenza nerazzurra non intende lasciarseli scappare, e a breve provvederà a blindarli rinnovando i loro contratti. I due, inoltre, hanno dimostrato un grande feeling tra di loro, in campo e fuori: con l'Atalanta cross di Barella e gol di Lautaro, a Genova contro la Sampdoria stessa cosa, l'anno scorso uguale sul campo del Real Madrid in Champions League, per poi pensare alle serate passate in compagnia delle rispettive famiglie.

Simboli in attesa di rinnovo

Entrambi, come ribadisce Sky Sport, sono ormai in odore di rinnovo di contratto: "Entrambi tra i candidati per il Pallone d'Oro, entrambi in ballo con il rinnovo del contratto: per Lautaro è cosa fatta, Barella sta approfondendo il discorso con il club, ma c'è la volontà comune di andare avanti insieme. Sono il simbolo dell'Inter del presente e rappresentano le speranze per il futuro: partito Lukaku, è Lautaro a essersi preso la scena in avanti, mentre in Barella c'è quel valore del calciatore italiano attaccato alla maglia che lo indicano come prossimo capitano".