Argentini, Lega Serie A organizza volo charter: Lautaro e Correa giocheranno Lazio-Inter

Dopo la sosta l'Inter affronterà la Lazio, Correa e Lautaro sbarcheranno soltanto qualche ora prima della gara

Prima testa al Sassuolo, solo dopo Simone Inzaghi inizierà a pensare a una gara che per lui avrà un sapore speciale, quella con la Lazio. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno la squadra di Sarri, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con i rientri di Lautaro e Correa che avverrà soltanto poche ore prima dalla gara contro i biancocelesti. "Lega Serie A e Liga spagnola si stanno adoperando per garantire un charter che possa riportare gli argentini in Europa il 15 sera".

"Il Toro e il Tucu sbarcheranno direttamente a Roma, dove il giorno dopo l’Inter scenderà in campo all’Olimpico alle 18. Un problema non banale, visto che il Toro probabilmente giocherà tutti e tre gli impegni della Seleccion contro Paraguay, Uruguay e Perù. Occhio però alla diffida: un giallo nella seconda gara potrebbe anche far rientrare Lautaro con qualche giorno di anticipo. Eventualità che all’Inter non dispiacerebbe di sicuro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.