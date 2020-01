Comincia l’operazione Lautaro Martinez: i dettagli. Barça in agguato, l’Inter va all’attacco

Gli occhi del Barcellona sono puntati su Lautaro Martinez. Il club catalano non è l’unico a volere l’argentino dell’Inter che vale, come ha certificato il Cies in base ad un algoritmo studiato ad-hoc, 115,7 milioni di euro. Cinque-sei mln in più rispetto alla clausola di 111 mln sul suo contratto e queste cifre incoraggiano le big a fare un sacrificio per lui.

Ma l’Inter pensa che il giocatore resti. Innanzitutto perché è lui a volerlo e anche perché nelle prossime settimane si comincerà a parlare del rinnovo del suo contratto. La clausola scomparirà oppure diventerà molto più alta di quella attuale.

Conte punta molto sul giocatore argentino e sarà una prima volta per lui. Nella scorsa stagione non ha giocato contro l’Atalanta, una volta per scelta tecnica e l’altra volta per infortunio. Per Conte il Toro è una garanzia, segna spesso nelle gare che contano e non si è smentito neanche con l’inizio del nuovo anno: ha segnato contro il Napoli. Aveva segnato anche in altri match clou come quello contro la Juve o contro il Barcellona e nelle sfide contro il Borussia.

La sua evoluzione è arrivata dopo un anno in cui ha giocato 35 volte ma solo 17 da titolare. Un anno fa era appena arrivato a Milano. Spalletti giocava con una sola punta e lui si è ritrovato titolare solo quando Icardi ha perso fascia da capitano e posto in squadra. Non era riuscito quindi a trovare la continuità della quale i giocatori hanno bisogno per dimostrare quanto valgono. A inizio stagione qualche dubbio sul fatto che poteva essere il compagno di attacco di Lukaku, si parlava anche dell’arrivo di Dzeko. Dubbi spazzati via in un attimo, a suon di gol e grazie ad un’intesa con il belga che sta tenendo l’Inter lì in alto.

“Il nuovo Toro è diventato un pilastro per Conte, riuscendo creare una formidabile intesa con Lukaku, un’intesa che funziona fuori e dentro il campo. Insieme, hanno prodotto ben 30 gol, 14 dei quali proprio a firma proprio di Lautaro. Per intendersi, nella scorsa stagione, si era fermato a 9. Significa che, andando avanti di questo passo, potrebbe triplicare il suo bottino”, scrive il Corriere dello Sport. E sottolinea ovviamente anche i 4 gol in 5 gare di Champions. “Un giocatore che vale un tesoro, insieme al belga, ma anche in proprio”.

