Lautaro, il rinnovo entra nel vivo. L’Inter vuole chiudere in fretta, ma il Toro chiede ingaggio da top

Lautaro Martinez ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con 3 reti in 3 partite, spazzando via le voci di mercato e le attenzioni provenienti da Barcellona. Il Toro si è dimostrato subito pienamente concentrato sulla causa interista e ora tratta anche per il rinnovo. Nell’incontro avuto dai suoi agenti nella sede dell’Inter si è iniziato a parlare del prolungamento che verrà approfondito ora a mercato chiuso.

“Con questi primi 3 gol, infatti, Lautaro ha anche voluto dimostrare di essere uno dei giocatori più importanti a disposizione di Conte. Naturale, quindi, pretendere un trattamento economico a questo livello. Tanto più che con il Barça era stato trovato un accordo sulla base di uno stipendio annuale in doppia cifra. Cosa significa? Beh, che il suo nuovo ingaggio con l’Inter si dovrà attestare nella fascia più alta della rosa, quella che è occupata dai vari Lukaku, Eriksen e Sanchez (di fatto la sua riserva), che portano a casa non meno di 7 milioni di euro come quota fissa”, spiega il Corriere dello Sport.

C’è ancora distanza tra le parti visto che l’Inter vorrebbe un contratto a salire partendo da una base più bassa per poi arrivare negli anni a quella richiesta da Lautaro. “Quindi, la base di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni, a cui associare una serie di bonus. La volontà delle parti, comunque, è quella di risolvere la situazione in tempi brevi, evitando che si possa trascinare per mesi, rischiando che poi influenzi il rendimento in campo dell’argentino”, chiude il quotidiano.