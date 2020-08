Inter, Lautaro vuole tornare a segnare. Arriverà l’assalto del Barça “di facciata”. Ma…

Lautaro Martinez ha con l’Europa League una sfida personale. Finora non è riuscito, nelle tre gare da titolare giocate, mai a segnare. Aveva abituato benissimo i tifosi nerazzurri. Con Lukaku, specie nella prima parte della stagione, sono stati insieme ‘vita’, come direbbe Conte. Hanno sempre tirato il carretto. L’argentino in Champions aveva segnato cinque gol su sei partite. Altra media insomma e adesso c’è la semifinale europea per riprendersi quello che è suo di natura, la rete. Lautaro vuole tornare ad essere decisivo. Nessuna competizione con il belga ovviamente, i due sembrano davvero unitissimi e si è visto anche con i numeri.

Prima del lockdown Lukaku aveva segnato 23 reti e lui, in totale, ben 17. Dopo la ripresa sono stati 8 i gol di Lukaku e 2 i suoi. Può ancora arrivare a venti gol in stagione e sarebbe una quota importante comunque. Servirà il suo contributo anche perché l’Inter ha perso Sanchez. C’è la speranza di vederlo in finale, ma prima ovviamente va conquistata. Era stato proprio lui ad uscire per fare posto al cileno nelle ultime gare con Getafe e Bayer ma l’argentino resta concentrato sull’obiettivo di gruppo.

Ovviamente quando si parla di Lautaro non si può non parlare delle voci che lo riguardano sul Barcellona. La Gazzetta dello Sport ne parla nel suo articolo dedicato al Toro e spiega che la sua priorità è alzare un trofeo con l’Inter ancora prima del rinnovo. Un eventuale vittoria in Germania potrebbe rinforzare ancora di più il rapporto con il club nerazzurro che non ha mai dichiarato di volerlo cedere, anzi pubblicamente ha sempre detto il contrario. Dopo quanto accaduto ieri al Barcellona (8 a 2 è finita col Bayern in CL) si pensa che un nuovo attacco al cartellino dell’argentino possa esserci da parte di Bartomeu. Anche di facciata, spiega la rosea. Che però aggiunge: “Ma i catalani sembrano ancora molto “spuntati”, visto che non sono nemmeno vicini a completare una di quelle pesanti cessioni che dovrebbero precedere l’acquisto in casa Inter”.

