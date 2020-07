Lautaro, gentlemen’s agreement tra Inter e Barça. Trattativa in stand-by, ma affare non sepolto

L’Inter spera nel ritorno del miglior Lautaro. Dopo il lockdwon l’argentino si è perso, coinvolto dalle voci di mercato provenienti da Barcellona. Prima sedotto da Messi e dal club blaugrana, poi abbandonato o almeno piazzato in stand-by.

“L’affare è ormai fermo, senza il minimo passo in avanti, da settimane. Ma non è sepolto. C’è una sorta di gentlemen’s agreement, tra l’Inter e il Barcellona. Le due società si sono accordate nel darsi tempo reciproco: dell’affare si riparlerà ad agosto, a campionato finito. Il tempo, in fondo, fa gioco a tutti. All’Inter, che in questo modo prova a lasciare il più tranquillo possibile il giocatore, con obiettivi stagionali ancora da centrale. E, ancor di più, il pulsantino dello stand-by è ideale per il Barcellona, che ha bisogno di trovare ossigeno dalle cessioni prima di riaffondare il colpo su Lautaro Martinez”, rivela La Gazzetta dello Sport.