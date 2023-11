Rinnovo Lautaro, Inter pronta ad un grande sacrificio: tempistiche e cifre

Ora l’Inter sa che deve fare uno sforzo economico per accontentare il Toro e prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2026.

Il club nerazzurro ha già inviato segnali all’agente del calciatore, Alejandro Camano, sul rinnovo di Lautaro, anche se bisognerà attendere probabilmente la fine del campionato per la fumata bianca.

Come riferisce Calciomercato.com, al momento non è stato ancora affrontato concretamente il discorso relativo alle cifre.

“La cifra non è banale, l’ingaggio uscirebbe ampiamente dal tetto massimo del club, ma sia Zhang che la dirigenza sono pronti a questo sacrificio” conclude Calciomercato.com.

