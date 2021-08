Inter-Lautaro, passi avanti: “Il club lo vuole fino al 2026: una sorta di blindatura”

L’incontro tra il suo procuratore, Camano, e la dirigenza di viale Liberazione ha segnato un passo avanti nella trattativa

Arrivano ulteriori indicazioni positive per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez . Il centravanti argentino sta infatti discutendo il prolungamento con il club nerazzurro e la sua intenzione è quella di rimanere a Milano ed essere la stella della squadra. Spiega il Corriere dello Sport: "L’incontro tra il suo procuratore, Camano, e la dirigenza di viale Liberazione ha segnato un passo avanti nella trattativa: resta un po’ di distanza tra le parti, ma l’intesa non dovrebbe tardare. L’Inter conta di cavarsela attorno a 6 milioni di euro, Lautaro e i suoi rappresentanti puntano a quota 7, così da entrare nella fascia di ingaggi più alta della rosa.

Sistemata la pratica, l’argentino sarà vincolato all’Inter fino al 2025, o addirittura fino al 2026, come preferirebbe il club nerazzurro. Insomma, una sorta di blindatura. Tutto il resto, però, dovrà regalarlo il campo. Suo malgrado, il “Toro” comincerà il campionato fermo ai box: alla squalifica, ricordo dello scorso torneo, si è aggiunto un piccolo guaio muscolare già in via di smaltimento. La sua stagione ufficiale, se non ci saranno altri intoppi, comincerà dunque a Verona, il prossimo 27 agosto. L’obiettivo è continuare il percorso di crescita cominciato con il suo sbarco in Italia.