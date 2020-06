Sky – Lautaro, Inter chiarissima col Barcellona: il punto. E per l’eventuale sostituto…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione di Lautaro Martinez resta abbastanza definita. Lautaro è stato sedotto dal Barcellona e il richiamo di Messi è molto forte ma l’argentino non ha ancora accettato. L’Inter, tra l’altro, è stata molto chiara con il Barcellona perché fino al 7 luglio c’è una clausola da 111 da soddisfare, e non è da escludere che dopo la data della scadenza della clausola la cifra possa salire. L’Inter non ha intenzione di cedere Lautaro e non sarà facile trovare un sostituto: per questo i nerazzurri saranno ben lieti di tenere el Toro a meno che il Barça decida di pagare i 111 della clausola.