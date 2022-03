Lautaro si riprende l’Inter e allontana il mercato: cura Inzaghi funziona, ora 2 obiettivi

L'attaccante argentino ha interrotto il digiuno da gol e ora mette nel mirino due grandi obiettivi in vista della volata scudetto

Una rete in Champions League che mancava dal novembre 2020, ovvero da 490 giorni. "Con quella fiammata da fuori area che ha sorpreso Alisson e spaventato il Liverpool e in quell’esterno che si è infilato all’incrocio dei pali ammutolendo Anfield, c’era tutta la voglia di Lautaro Martinez di urlare al mondo del pallone che è tornato - scrive La Gazzetta dello Sport -. E che adesso l’Inter ha ritrovato la sua stella più attesa. Quasi come se quel tiro fosse un messaggio ai detrattori, per mettere a tacere le voci di mercato, con una rete gioiello che sembrava dire: 'Sono sempre io il top player dell’Inter'".