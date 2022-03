Lautaro Martinez, Juve-Inter per la svolta scudetto: “Almeno 4 obiettivi in gioco”

Tante sfide in una sola gara: quanti obiettivi per Lautaro Martinez nel derby d'Italia tra Juve e Inter di domenica

Alessandro Cosattini

Lautaro Martinez è tornato, riposato e carico. Dopo aver saltato per la positività al Covid-19 gli impegni con la sua Argentina, il Toro ha messo nel mirino la ripresa del campionato contro la Juventus. “Lo stop forzato potrebbe trasformarsi in vitamina per la ripartenza - spiega La Gazzetta dello Sport oggi -. L’espressione del Toro al momento del cambio raccontava benissimo l’umore di tutto l’ambiente nerazzurro. L’Inter s’è inceppata, forse anche vittima delle proprie paure. Ma per uscire dal tunnel e rilanciare le proprie ambizioni c’è soltanto una medicina: la vittoria. E il Lautaro riposato e tornato sorridente negli ultimi giorni ad Appiano Gentile potrebbe essere l’arma in più a disposizione di Inzaghi”, si legge sul quotidiano.

Dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter e la Coppa America con l’Argentina, ora punta lo scudetto della stella. Ma servirà una vittoria a Torino, dopo i passi falsi dell’ultimo periodo nerazzurro. Ne parla sempre La Gazzetta nel dettaglio: “Per credere ancora nel tricolore, serve vincere in casa della Juve. Evento mai verificatosi da quando Lautaro indossa la maglia dell’Inter: in campionato ha sempre perso, in Coppa Italia ci ha pareggiato ma non è bastato per evitare l’eliminazione. Insomma, c’è da battere la maledizione dello Stadium, magari mettendo fine anche all’ultimo tabù: Lautaro a Torino non ha mai segnato e dovrà dimostrare di essere pronto a vestire definitivamente i panni di stella della squadra.

Nello scudetto della scorsa stagione la firma di Lautaro è enorme, ma il volto del trionfo è quello di Lukaku. Con Big Rom passato al Chelsea, Lautaro ha raccolto lo scettro di miglior marcatore, ma per strappargli anche la corona da re c’è bisogno di un titolo e questo lo sa bene lui stesso. Ora, sarà fondamentale ritrovare continuità di prestazione e mettere fine alla lunga altalena che ha visto Lautaro protagonista di una stagione sulle montagne russe: all’avvio straordinario in campionato ha fatto da contraltare un girone di Champions senza acuti, mentre il rigore realizzato contro la Juve in Supercoppa ha contribuito alla vittoria finale, ma è stata l’unica gioia dei primi due mesi del 2022.

[…] E allora via all’operazione Juve, nella quale Lautaro è pronto a mettersi in prima fila per trascinare i compagni. Una sfida nella sfida, nella quale in gioco ci saranno tanti obiettivi: dalla prima rete a Torino alla prima vittoria in casa della Juve, per avvicinarsi sempre di più al record di gol in una stagione (21, ora è a 16) e rilanciare l’Inter nella corsa scudetto”, conclude la rosea.