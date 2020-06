Lautaro-Lukaku, con loro l’Inter può ripartire alla grande. Il primo obiettivo è vicino

A loro si affida Antonio Conte, per ripartire alla grande e giocarsi le ultime carte nella lotta Scudetto, ma non solo. A loro si affidano tutti i tifosi dell’Inter, per rendere entusiasmante la seconda parte di questa travagliata stagione. Provando a tenere il più lontano possibile le numerose voci di mercato, che mirano a spezzare un legame che in questi mesi, in campo e fuori, è parso indissolubile. Lautaro e Lukaku, i due pilastri dell’Inter che riparte. La coppia d’attacco nerazzurra è stata fondamentale per i risultati ottenuti in questo 2019-20, ed è pronta a rimettersi ancora la squadra sulle spalle, spingendola sempre più in là. Dove abitano gloria e trofei.

La flessione avvertita nel rendimento di coppia prima della sosta dovrà essere dimenticato. Perché Conte e la squadra hanno bisogno del loro lavoro tatticamente fondamentale, e soprattutto dei loro gol. In gioco, in fondo, ci sono ancora tutti e tre gli obiettivi: campionato, Europa League e Coppa Italia. E proprio su quest’ultimo fronte, i nerazzurri ripartiranno già con una partita da non sbagliare. A Napoli, dopo lo 0-1 di San Siro, Conte e i suoi dovranno fare di tutto per rimontare e per accedere a una finale che manca da nove anni. Motivo in più per sperare in un ritorno di fuoco della LuLa:

“Basterebbe – si fa per dire – ripetere la prestazione della notte della Befana: 3-1 Inter, doppietta per Lukaku e punto esclamativo di Lautaro a ricacciare indietro le speranze di rimonta del Napoli. Quella notte fu ancora più evidente la dipendenza nerazzurra dalla LuLa, capace di costruirsi in qualsiasi momento un’occasione da gol. Il Napoli ha fatto tesoro di quella lezione e all’andata non ha concesso campo ai nerazzurri e al ritorno il tema tattico sarà probabilmente lo stesso. Ci sarà bisogno allora della miglior LuLa, quella andata a segno con entrambi gli attaccanti sei volte in stagione. Quella che ha tenuto l’Inter agganciata al treno scudetto per gran parte della stagione. Quella che vuole ripartire tornando ad alzare un trofeo“.

(Fonte: gazzetta.it)