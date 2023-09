Nella gara di qualificazione per la prossima Coppa del Mondo contro la Bolivia, Lautaro Martinez partirà dalla panchina. Scaloni ha fatto questa scelta e ha schierato accanto a Gonzalez e Di Maria, Julian Alvarez, attaccante del Manchester City. L'interista aveva invece giocato da titolare nella partita vinta uno a zero contro l'Ecuador. Questa volta il commissario tecnico ha scelto il suo 'diretto concorrente'. Messi è con la squadra ma non è titolare e neanche in panchina.