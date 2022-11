Lautaro Martinez: “Tristi e feriti per il ko, c’era ansia. Domani sarà una finale”

In conferenza stampa accanto al ct Scaloni, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato oggi alla vigilia di Argentina-Messico

Alessandro Cosattini

In conferenza stampa accanto al ct Scaloni, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato oggi alla vigilia di Argentina-Messico. Ecco le sue dichiarazioni:

“Eravamo tristi, feriti per come è stata la partita con l'Arabia. Ma ai Mondiali non c'è tempo e ora dovremo affrontare un rivale molto tosto. Ci stiamo preparando per questa nuova sfida. Per molti di noi è stata la prima partita di un Mondiale. C'era ansia, illusione. Ma una volta iniziata la partita, tutto è alle nostre spalle. Lo ripeto, abbiamo perso a causa ai nostri errori. Ora siamo positivi.

Domani sarà una finale, dobbiamo vincere. Abbiamo dimostrato di avere una gerarchia e per la partita di domani sarà fondamentale. Non abbiamo pressioni, confidiamo nel nostro lavoro. Siamo sereni e fiduciosi che scenderemo in campo per rappresentare al meglio l'Argentina. Siamo un gruppo forte e unito, sappiamo cosa vogliamo.

Var? Sorprendente, ma ci sono persone che se ne occupano. Non dipende da me.

Sappiamo di Maradona, lo teniamo molto presente e per noi argentini è una persona molto importante, per gli argentini e per il mondo. Lo ricordiamo nel migliore dei modi, è un giorno triste per tutti. Speriamo domani possiamo dargli una gioia.