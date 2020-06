Lautaro, l’Inter fa muro per non rischiare un caso Werner. Il Barça può attendere

l’Inter che per volontà di Steven Zhang si è messa in trincea ad aspettare e ha alzato il suo muro. Il giocatore parte solo a fronte dei 111 mln della clausola rescissoria pagata. La questione Lautaro Martinez continua a tenere banco sui media e ad Appiano Gentile. Il giocatore ha sentito bene le sirene che arrivano da Barcellona. Le ha sentite ancheche per volontà disi è messa in trincea ad aspettare e ha alzato il suo muro. Il giocatore parte solo a fronte dei 111 mln della clausola rescissoria pagata. Barça non può arrivare a pagare quella cifra per il giocatore argentino. Se prima i dirigenti prendevano in considerazione l’idea di trattare e arrivare alla conclusione dell’affare con una parte cash e delle contropartite, ora la posizione sulla clausola rescissoria è rigida. Marotta, se ci dovesse essere una trattativa da fare, vuole che se ne riparli a fine agosto, quando l’Inter avrà completato la stagione. Potrebbe accadere quello che è successo al Lipsia con Al momento la trattativa è immobile proprio perché i nerazzurri non scendono a patti e ilnon può arrivare a pagare quella cifra per il giocatore argentino. Se prima i dirigenti prendevano in considerazione l’idea di trattare e arrivare alla conclusione dell’affare con una parte cash e delle contropartite, ora la posizione sulla clausola rescissoria è rigida.se ci dovesse essere una trattativa da fare, vuole che se ne riparli a fine agosto, quando l’Inter avrà completato la stagione. Potrebbe accadere quello che è successo al Lipsia con Werner: preso dal Chelsea a fronte del pagamento della clausola, dal primo luglio è del club inglese e non potrà giocare la CL con i tedeschi.

Difficile ad oggi che il Barça arrivi a pagare la clausola. Così se trovasse l’accordo con i nerazzurri su una base cash e di 80-90 mln e un giocatore come Firpo nel pacchetto, Conte rischierebbe di non avere il Toro. Adesso il calciatore è chiamato a mettere da parte la volontà di giocare con Messi e concentrarsi totalmente sull’Inter. Ad Appiano sono convinti che il giocatore si alleni al massimo. Lo descrivono come motivato e pronto a dare il meglio, ma ora deve ritrovare la strada del gol persa a gennaio.

(Fonte: TS)