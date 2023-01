I numeri premiano Lautaro. “6 gol nelle ultime 7. Ed è il terzo nella storia dell’Inter a…”

La vittoria contro la Cremonese porta la firma di Lautaro Martinez: 11 gol in campionato per il Toro, sempre più leader

La vittoria contro la Cremonese ha permesso all'Inter di raggiungere quota 40 punti e di superare il Milan, sconfitto dal Sassuolo. Ad una settimana dal derby, Inzaghi deve fare i conti con una coppia d'attacco che sta viaggiando a gonfie vele: Lautaro , infatti, con la doppietta alla Cremonese ha raggiunto quota 6 gol nelle ultime 7 partite giocate. Sono 11 i gol in campionato per l'argentino che diventa il terzo straniero della storia dell'Inter a raggiungere la doppia cifra per quattro stagioni consecutive .

Come riporta Sky Sport, Simone Inzaghi dovrà gestire anche Lukaku, che vuole riprendere la condizione migliore e ha bisogno di minutaggio, ma la coppia gol Dzeko-Lautaro sta trascinando l'Inter. In una settimana con Atalanta in Coppa Italia e Milan in campionato, è vietato sbagliare ancora.