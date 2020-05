Lautaro, offerta assurda del Barcellona. Mundo Deportivo ammette: “Inter non accetterà mai”

Il Barcellona insiste con le sue offerte a ribasso per Lautaro Martinez. L’ultima idea, però, è davvero assurda, persino la stampa catalana non la prende sul serio dando per certo il rifiuto da parte dell’Inter.

A riportarla, nuovamente Francesc Aguilar del Mundo Deportivo, quotidiano notoriamente vicino al club catalano.

“Le posizioni di Inter e Barcellona su Lautaro sono molto distanti. L’Inter non accetta meno di 90 milioni come cash mentre il Barcellona non va oltre i 40 milioni cash più una serie di giocatori. L’Inter, al contrario, accetta solo Vidal come contropartita, rifiuta tutti gli altri giocatori proposti. Nel caso in cui non dovesse esserci un accordo, l’Inter preferisce tenersi Lautaro volendo allestire una squadra importante per la Champions. I nerazzurri rimandano alla clausola da 111 milioni di euro, soldi con cui hanno già previsto di prendere un paio di sostituti di grande livello. Il problema del Barcellona è che la clausola di Lautaro è valida dal primo al 15 luglio e il Barcellona non ha neanche lontanamente a disposizione quei soldi ma neanche i 90 milioni che chiede l’Inter. Il club italiano infatti sta cercando di convincere Lautaro a rinnovare il contratto e sta continuando la trattativa con il giocatore. Il Barcellona, per ora, può contare sull’accordo con l’entourage e l’interesse di Lautaro verso l’offerta”, riporta Aguilar.

Una trattativa completamente arenata per il momento. L’Inter non molla e non mollerà sul tema dei contanti.