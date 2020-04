Di Marzio: “Lautaro-Barcellona era molto avviato. Poi la mossa che ha fatto dire no all’Inter”

“Da quello che so, la clausola di Lautaro Martinez da 111 milioni di euro andrebbe pagata tutta in una settimana. Quindi mi sembra difficile che il Barcellona la paghi nel mercato post coronavirus”. Inizia così, Gianluca Di Marzio il suo intervento a proposito del futuro del Toro.

“Prima dell’emergenza coronavirus, la trattativa era molto ben impostata con altri giocatori inseriti. Dopo ci sono state inevitabili frenate, il Barcellona ha cambiato le carte in tavola. Il conguaglio che offriva all’Inter è cambiato e l’Inter a queste nuove condizioni non ci sta. Ad oggi, la trattativa è assolutamente bloccata e poi l’Inter non ha voglia di cedere Lautaro Martinez. Lo cederebbe solo se si arrivasse a quella determinata cifra. Quindi dare per certa la partenza di Lautaro Martinez è sbagliato. E’ chiaro che Lautaro sia tentato dal Barcellona, come chiunque. Ma non sarà lui a forzare la cessione“, conclude Di Marzio a Sky Sport.