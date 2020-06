SM – Lautaro, su valutazione Firpo l’Inter non ci sta e non abbassa la parte cash. Tonali…

Antonio Conte non ama il mercato di gennaio e non è difficile immaginare che non stia facendo i salti di gioia adesso. Calciomercato e partite viaggeranno praticamente di pari passo nei prossimi mesi. L’allenatore dovrà pensare al campionato che riprende, a smaltire gli acciacchi dei suoi, quelli di Vecino e dei difensori, ma dovrà anche convivere con l’assalto del Barcellona a Lautaro Martinez.

Il club blaugrana – spiega SportMediaset – continua a corteggiare il giocatore ma la distanza con il club nerazzurro è ancora ampia. Dalla Spagna parlano di una iper valutazione di Firpo, sui 40 mln. L’Inter valuta il giocatore una ventina di mln e non ha nessuna intenzione di scendere dalla quota di 90 mln cash.

TONALI – Fatta la cessione di Icardi, i nerazzurri accelerano su Tonali. Trovato un primo accordo con il ragazzo sia sulla questione economica, sia sulla parte progettuale. Il progetto di Conte lo ha convinto. Marotta tratta con Cellino: il presidente del Brescia si starebbe ammorbidendo sull’offerta dell’ad interista: 5 mln di prestito oneroso + 35 mln per il riscatto, più una serie di bonus che avvicinerebbero ancora di più l’offerta nerazzurra alla richiesta dei biancoazzurri.

ATTACCO – Sul fronte attacco ci si continua a guardare intorno; si aspetta una risposta da Cavani. Arrivata intanto l’apertura da parte dello United al possibile rinnovo di Sanchez. Sarebbe stato offerto ai nerazzurri anche Pedro: Conte lo conosce bene e a lui potrebbe essere girato il biennale da 5 mln offerto a Mertens e rifiutato dal belga per rimanere a Napoli.

