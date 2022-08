Inter, certezza Lautaro: Inzaghi non può farne a meno, su di lui il peso dell’attacco

L'argentino, in attesa del ritorno in piena forma di Lukaku e di segnali da Dzeko e Correa, è il leader del reparto avanzato nerazzurro

La sconfitta contro la Lazio ha portato le prime critiche in casa Inter. Tra le varie note negative emerse all'Olimpico c'è stata la scarsa produzione offensiva, dove non è bastata la zampata di Lautaro Martinez: Lukaku è apparso ancora lontano dalla sua forma migliore, Dzeko e Correa non sono riusciti a lasciare il segno. L'affaticamento muscolare rimediato dal centravanti belga costringerà Simone Inzaghi a cercare nuove soluzioni quanto meno in vista del match di martedì contro la Cremonese, con un'unica certezza: il Toro sarà ancora una volta il riferimento offensivo della squadra.

L'attaccante argentino, alla sua quinta stagione a Milano, ha cominciato il campionato con 2 gol nelle prime 3 giornate, confermando una volta di più il suo status di titolarissimo e di leader in campo e nello spogliatoio. Dopo aver costantemente migliorato il suo score, Lautaro è atteso dalla definitiva consacrazione, in Italia come in Europa: Inzaghi si aggrappa a lui, soprattutto in questo inizio di stagione.