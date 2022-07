Maturità, Lukaku ma non solo: Lautaro, il perché di un precampionato top. “Ora sogna…”

Lautaro Martinez è stato protagonista di un grande inizio di pre-stagione con 8 gol segnati: può essere l'anno della consacrazione definitiva

Matteo Pifferi

"Un precampionato a questi ritmi realizzativi Lautaro Martinez non lo aveva mai vissuto. Dopo sei partite giocate, tra test ufficiali e allenamenti congiunti alla Pinetina, il Toro è già a quota 8 reti e senza qualche errore di troppo sia contro il Lens sia con la Pro Sesto, avrebbe già potuto essere in doppia cifra. Un bel biglietto da visita in vista degli ultimi due appuntamenti prima dell'inizio del campionato, il 13 agosto a Lecce". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'exploit di Lautaro, che si è presentato ad Appiano in uno stato di forma eccellente. Stasera, contro il Lione, partirà nuovamente titolare con l'obiettivo di mettere altra benzina nelle gambe in vista di una stagione complicata ma che, oltre ai titoli con l'Inter, mette in palio anche il Mondiale.

Maturità

Nel corso del tempo, Lautaro è migliorato molto sotto il piano tecnico-tattico ma soprattutto anche in termini di maturità. "Il ragazzo un po' irrequieto che alla prima annata a Milano a volte si scontrava con Luciano Spalletti (non gradiva le tante panchine complice l'utilizzo di Icardi come unica punta) ha fatto posto a un uomo maturo e a un papà felice che divide la sua vita con la compagna Agustina, fisico da fotomodella nonostante l'arrivo un anno e mezzo fa della bella Nina", spiega il CorSport che poi aggiunge: "Con Inzaghi e il suo staff è stato feeling a prima vista, ma si era trovato bene pure con Conte e... con Lukaku che adesso ha ritrovato con grande piacere al suo fianco. Vogliono confermare di essere la coppia più forte della Serie A dopo che dal 2019 al 2021 hanno segnato insieme 104 reti (64 il belga, 40 l'argentino). Per farlo Lauty ha bisogno di evitare i lunghi digiuni che lo hanno contraddistinto, almeno una volta a stagione, da quando è a Milano: nel 2021-22, tanto per fare un esempio, è stato a secco da in A dal 17 dicembre al 4 marzo".

Feeling con Lukaku

In vista della nuova stagione, il feeling con Lukaku non è cambiato ma Lautaro ha acquisito spessore e considerazione diversi. "Non è più "solo" la spalla di Lukaku, ma un leader che è reduce dalla miglior stagione della sua carriera a livello realizzativo: 25 centri, 21 dei quali in campionato. Avere di nuovo a fianco il gigante belga può creargli quegli spazi che, per caratteriste tecniche, Dzeko non riusciva a regalargli. Il feeling cementato tra i due negli allenamenti alla Pinetina con l'ex ct azzurro e nelle partite farà il resto. Di certo Martinez brucia dalla voglia di vivere una stagione da protagonista e il fatto che abbia pubblicato sulle stories di Instagram il super gol segnato in Champions ad Anfield contro il Liverpool lascia intendere quante motivazioni abbia dentro. Sogna altre reti così. Già stasera a Cesena contro il Lione, ma soprattutto dall'esordio in campionato a Lecce in poi", chiosa il quotidiano.