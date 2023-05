SM – Lautaro si è ripreso la scena. La Premier vuole i suoi gol, ma l’Inter…

Lautaro Martinez è volto della nuova Inter di campionato. I nerazzurri hanno invertito la rotta anche in campo nazionale nell'ultimo periodo, cercavano continuità e l'hanno finora ottenuta grazie all'argentino, che da subentrato ha messo la firma sia sul match con l'Empoli che con la Lazio. Il suo rendimento ora è sicuramente all'altezza delle aspettative, come sottolinea anche Sport Mediaset.

Questo il focus: "L'argentino si è ripreso prepotentemente la scena. Tanto che dal post Mondiale è arrivato a segnare un gol in più di Messi e ha superato il suo classico periodo di appannamento. I suoi 17 gol in Serie A, secondo solo a Osimhen, piacciono molto in Inghilterra, ma strapparlo all'Inter in questi tempi sembra missione quasi impossibile".